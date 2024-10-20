Топгенерал НАТО: Російська армія після війни буде сильнішою

Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

Джерело: Каволі в інтерв'ю Der Spiegel, "Європейська правда"

Деталі: Каволі попередив, що російські військові стануть небезпечним супротивником для Альянсу, попри серйозні втрати у війні в Україні.

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"Наприкінці війни в Україні, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні", – сказав Каволі.

НАТО, на його думку, не повинен мати ілюзій щодо військової сили Росії.

"Російські збройні сили вчаться, вони вдосконалюються, вони застосовують досвід війни", – сказав Каволі.

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Він закликав НАТО швидко підготуватися до цієї загрози, адже Росія буде супротивником з серйозним військовим потенціалом і "чіткими намірами".

"Ось чому ми повинні бути готовими і потребуємо збройних сил, які зможуть їй протистояти", – зажадав американський генерал.

За словами Каволі, нові оборонні плани Альянсу і додаткові вимоги до окремих партнерів НАТО, що випливають з них, мають бути реалізовані швидко.

"Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян", – сказав генерал.

Нагадаємо, керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль вважає, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років.

На думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.