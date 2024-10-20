Топгенерал НАТО: Российская армия после войны будет сильнее после войны

Командующий силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи считает, что независимо от исхода войны в Украине, российская армия после нее станет сильнее, чем есть сегодня.

Источник: Каволи в интервью Der Spiegel, "Европейская правда"

Детали: Каволи предупредил, что российские военные станут опасным противником для Альянса, несмотря на серьезные потери в войне в Украине.

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"В конце войны в Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня", – сказал Каволи.

НАТО, по его мнению, не должен питать иллюзий относительно военной силы России.

"Российские вооруженные силы учатся, они совершенствуются, они применяют опыт войны", – сказал Каволи.

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Он призвал НАТО быстро подготовиться к этой угрозе, ведь Россия будет противником с серьезным военным потенциалом и "четкими намерениями".

"Вот почему мы должны быть готовыми и нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут ей противостоять", – потребовал американский генерал.

По словам Каволи, новые оборонные планы Альянса и вытекающие из них дополнительные требования к отдельным партнерам НАТО должны быть реализованы быстро.

"Когда я говорю быстро, я имею в виду, что мы должны быть быстрее россиян", – сказал генерал.

Напомним, руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Россия будет способна атаковать территорию НАТО в течение ближайших шести лет.

По мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.