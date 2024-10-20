Росіяни 4 години обстрілювали цивільну інфраструктуру Сумщини: є загиблий
Неділя, 20 жовтня 2024, 16:09
У неділю внаслідок артобстрілу ворогом Шалигінської громади Сумщини загинув 62-річний місцевий мешканець.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "За даними слідства, 20 жовтня 2024 року з 08:30 упродовж 4 годин ворог з артилерії обстрілював цивільну інфраструктуру Шалигінської громади Шосткинського району Сумської області.
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Внаслідок атаки ворога на території власного домоволодіння загинув 62-річний чоловік.
Пошкоджено будинки місцевих жителів".