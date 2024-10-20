Россияне 4 часа обстреливали гражданскую инфраструктуру Сумщины: есть погибший

В воскресенье в результате артобстрела врагом Шалыгинской громады Сумщины погиб 62-летний местный житель.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, 20 октября 2024 года с 08:30 в течение 4 часов враг из артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру Шалыгинской общины Шосткинского района Сумской области.

Реклама:

В результате атаки врага на территории собственного домовладения погиб 62-летний мужчина.

Повреждены дома местных жителей".