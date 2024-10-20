Россияне 4 часа обстреливали гражданскую инфраструктуру Сумщины: есть погибший
Воскресенье, 20 октября 2024, 16:09
В воскресенье в результате артобстрела врагом Шалыгинской громады Сумщины погиб 62-летний местный житель.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "По данным следствия, 20 октября 2024 года с 08:30 в течение 4 часов враг из артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру Шалыгинской общины Шосткинского района Сумской области.
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В результате атаки врага на территории собственного домовладения погиб 62-летний мужчина.
Повреждены дома местных жителей".