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Россияне 4 часа обстреливали гражданскую инфраструктуру Сумщины: есть погибший

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 октября 2024, 16:09
Россияне 4 часа обстреливали гражданскую инфраструктуру Сумщины: есть погибший
иллюстративное фото из Telegram Сумской ОГА

В воскресенье в результате артобстрела врагом Шалыгинской громады Сумщины погиб 62-летний местный житель.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, 20 октября 2024 года с 08:30 в течение 4 часов враг из артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру Шалыгинской общины Шосткинского района Сумской области.

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В результате атаки врага на территории собственного домовладения погиб 62-летний мужчина.

Повреждены дома местных жителей".

Сумская областьвойна
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