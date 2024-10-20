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Росіяни обстріляли село на Харківщині: під завалами знайшли тіла двох людей

Катерина ТищенкоНеділя, 20 жовтня 2024, 19:59
Росіяни обстріляли село на Харківщині: під завалами знайшли тіла двох людей
зруйнований будинок у Новоплатонівці, фото ОВА

Російські війська обстріляли в неділю село Новоплатонівка на Харківщині, під завалами будинку виявили тіла чоловіка та жінки.

Джерело: Харківська ОВА

зруйнований будинок у Новоплатонівці, фото ОВА
зруйнований будинок у Новоплатонівці, фото ОВА

Дослівно: "Близько 15:15 російські окупанти здійснили черговий обстріл Ізюмського району Харківської області. Під вогонь потрапило село Новоплатонівка, що входить до складу Борівської громади.

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Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка.

Відповідні служби продовжують працювати на місці подій".

Деталі: Пізніше в ОВА додали, що у селі Новоплатонівка під завалами пошкодженого будинку рятувальники виявили ще тіло 72-річної жінки.

Харківська областьвійна
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