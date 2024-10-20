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Россияне обстреляли село на Харьковщине: под завалами нашли тела двух человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 октября 2024, 19:59
Россияне обстреляли село на Харьковщине: под завалами нашли тела двух человек
разрушенный дом в Новоплатоновке, фото ОВА

Российские войска обстреляли в воскресенье село Новоплатоновка на Харьковщине, под завалами дома обнаружили тела мужчины и женщины.

Источник: Харьковская ОГА

разрушенный дом в Новоплатоновке, фото ОВА
разрушенный дом в Новоплатоновке, фото ОВА

Дословно: "Около 15:15 российские оккупанты совершили очередной обстрел Изюмского района Харьковской области. Под огонь попало село Новоплатоновка, входящее в состав Боровской громады.

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В результате вражеского обстрела, предварительно УАБ, был поврежден частный жилой дом. Во время проведения поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело 71-летнего мужчины.

Соответствующие службы продолжают работать на месте событий".

Детали: Позже в ОВА добавили, что в селе Новоплатоновка под завалами поврежденного дома спасатели обнаружили еще тело 72-летней женщины.

Харьковская областьвойна
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