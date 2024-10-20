Президентка Грузії на мітингу звернулася до Зеленського: Разом увійдемо до Європи

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час масштабної акції в Тбілісі на підтримку руху країни до ЄС звернулася до президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що він буде переможцем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SOVA

Деталі: Звертаючись до українського лідера, Зурабішвілі наголосила, що грузинський народ знає, що боротьба України проти російської агресії – це і боротьба за свободу Грузії.

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Пряма мова Зурабішвілі: "Хочу звернутися до Володимира Зеленського – звідси, від вашого (людей на площі – ред.) імені, і сказати йому, що ми знаємо, що він бореться за нас, і буде переможцем. І ми разом увійдемо до Європи!".

Деталі: Вона також звернулась до президентки Молдови та міжнародних партнерів Грузії. Звернувшись до Маї Санду, Зурабішвілі побажала країні європейської перемоги.

"Мая, сьогоднішній день, я сподіваюся, стане днем твоєї перемоги і днем перемоги європейського референдуму. Ми разом увійдемо до Європи!", – заявила президентка, пославшись на президентські вибори в Молдові, а також конституційний референдум щодо руху Грузії в ЄС.

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"Хочу звернутися до наших партнерів – європейців чи американців – і сказати, що ми будемо такими партнерами і такими союзниками, які їм і не снилися. Коли ми увійдемо в Європу, а ми увійдемо в Європу! І не хотілося б від вас у ці дні чути будь-яке "якщо" або "в тому разі", оскільки все і так ясно: Грузія здобула перемогу, і перемогло її майбутнє", – зазначила Зурабішвілі.

26 жовтня в Грузії відбудуться парламентські вибори за пропорційною системою. Президентка Грузії ініціювала "Грузинську хартію" – план дій, що має привести Грузію до "дверей відкриття переговорів з ЄС". Її підтримали 4 опозиційні коаліції.

Згідно з документом, після перемоги опозиції на виборах буде створено коаліційний уряд.

Що передувало: На площі Свободи у Тбілісі в неділю зібралася велелюдна акція на підтримку руху країни до ЄС під назвою "Грузія обирає Євросоюз".

Марш "Грузія обирає ЄС" організовано громадськими активістами у відповідь на де факто припинення вступу Грузії до ЄС через дії уряду.

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