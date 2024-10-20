Президент Грузии на митинге обратилась к Зеленскому: Вместе войдем в Европу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время масштабной акции в Тбилиси в поддержку движения страны в ЕС обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметив, что он будет победителем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SOVA

Детали: Обращаясь к украинскому лидеру, Зурабишвили отметила, что грузинский народ знает, что борьба Украины против российской агрессии – это и борьба за свободу Грузии.

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Прямая речь Зурабишвили: "Хочу обратиться к Владимиру Зеленскому – отсюда, от вашего (людей на площади – ред.) имени, и сказать ему, что мы знаем, что он борется за нас, и будет победителем. И мы вместе войдем в Европу!".

Детали: Она также обратилась к президенту Молдовы и международным партнерам Грузии. Обратившись к Майе Санду, Зурабишвили пожелала стране европейской победы.

"Майя, сегодняшний день, я надеюсь, станет днем твоей победы и днем победы европейского референдума. Мы вместе войдем в Европу!", – заявила президент, сославшись на президентские выборы в Молдове, а также конституционный референдум по движению Грузии в ЕС.

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"Хочу обратиться к нашим партнерам – европейцам или американцам – и сказать, что мы будем такими партнерами и такими союзниками, которые им и не снились. Когда мы войдем в Европу, а мы войдем в Европу! И не хотелось бы от вас в эти дни слышать какое-либо "если" или "в том случае", поскольку все и так ясно: Грузия одержала победу, и победило ее будущее", – отметила Зурабишвили.

26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы по пропорциональной системе. Президент Грузии инициировала "Грузинскую хартию" – план действий, который должен привести Грузию к "двери открытия переговоров с ЕС". Ее поддержали 4 оппозиционные коалиции.

Согласно документу, после победы оппозиции на выборах будет создано коалиционное правительство.

Что предшествовало: На площади Свободы в Тбилиси в воскресенье собралась многолюдная акция в поддержку движения страны в ЕС под названием "Грузия выбирает Евросоюз".

Марш "Грузия выбирает ЕС" организован общественными активистами в ответ на де факто приостановку вступления Грузии в ЕС из-за действий правительства.

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