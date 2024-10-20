ЗМІ: Україна розробила безпілотник для перехоплення "Шахедів"

Україна розробила безпілотник Sting для перехоплення іранських "Шахедів".

Джерело: The Telegraph

Деталі: Зазначається, що нова зброя буде використовуватися для переслідування і перехоплення Shahed-136 замість звичайних засобів ППО для захисту українських міст від російських обстрілів.

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Розробники, група Wild Hornets, стверджують, що дрон може літати зі швидкістю понад 160 км/год на висоті близько 3 км.

Sting має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з центру, де встановлена боєголовка і камера.

Він буде пілотуватися з землі за допомогою окулярів віртуальної реальності, які дозволять оператору точно бачити, куди він летить. Майбутня розробка матиме систему наведення зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту фіксувати ворожі цілі.

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Видання зазначає, що подібні безпілотники використовуються для перехоплення російських розвідувальних дронів, які літають високо і повільно над полем бою. Але Sting стане першим безпілотником, спеціально розробленим для боротьби з іранськими "Шахедами".

"Його середня вартість у десятки разів нижча, ніж у безпілотника "Шахед"", – повідомило джерело з Wild Hornet про дрон Sting.

Видання зазначає, що використання недорогих дронів-камікадзе для знищення "Шахедів" допоможе Україні зберегти запаси ракет ППО.