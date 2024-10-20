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СМИ: Украина разработала беспилотник для перехвата "Шахедов"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 октября 2024, 22:59
СМИ: Украина разработала беспилотник для перехвата Шахедов
дрон Sting, фото: The Telegraph

Украина разработала беспилотник Sting для перехвата иранских "Шахедов"

Источник: The Telegraph

Детали: Отмечается, что новое оружие будет использоваться для преследования и перехвата Shahed-136 вместо обычных средств ПВО для защиты украинских городов от российских обстрелов.

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Разработчики, группа Wild Hornets, утверждают, что дрон может летать со скоростью более 160 км/ч на высоте около 3 км.

Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из центра, где установлена ​​боеголовка и камера.

Он будет пилотироваться с земли с помощью очков виртуальной реальности, позволяющих оператору точно видеть, куда он летит. Будущая разработка будет иметь систему наведения с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту фиксировать враждебные цели.

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Издание отмечает, что подобные беспилотники используются для перехвата российских разведывательных дронов, летающих высоко и медленно над полем боя. Но Sting станет первым беспилотником, специально разработанным для борьбы с иранскими "Шахедами".

"Его средняя стоимость в десятки раз ниже, чем у беспилотника "Шахед"", - сообщил источник из Wild Hornet о дроне Sting.

Издание отмечает, что использование недорогих дронов-камикадзе для уничтожения "Шахедов" поможет Украине сохранить запасы ракет ПВО.

беспилотникиШахед
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