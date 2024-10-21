ISW: Українські сили просунулися на північ від Суджі

Українські сили нещодавно просунулися на північ від Суджі на тлі боїв на головній ділянці фронту в Курській області.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Черкаського Поперечного (на північ від Суджі).

Реклама:

Російські джерела стверджують, що російські сили атакували на північ від Суджі в районі Малої Локни і на південний схід від Суджі в районі Плехово, а українські сили атакували на південний схід від Кореневого в районі Кругленького і Леонідова.

Пов'язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що інформація про захоплення російськими військами Плехово не підтверджена.

Ключові висновки ISW за 20 жовтня:

РЕКЛАМА: