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ISW: Українські сили просунулися на північ від Суджі

Олена ІвашківПонеділок, 21 жовтня 2024, 03:22
ISW: Українські сили просунулися на північ від Суджі
Мапа: ISW

Українські сили нещодавно просунулися на північ від Суджі на тлі боїв на головній ділянці фронту в Курській області. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Черкаського Поперечного (на північ від Суджі).

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Російські джерела стверджують, що російські сили атакували на північ від Суджі в районі Малої Локни і на південний схід від Суджі в районі Плехово, а українські сили атакували на південний схід від Кореневого в районі Кругленького і Леонідова. 

 

Пов'язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що інформація про захоплення російськими військами Плехово не підтверджена. 

Ключові висновки ISW за 20 жовтня:

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  • У ніч з 19 на 20 жовтня українські війська завдали ударів з безпілотників по авіабазі "Липецьк-2" поблизу міста Липецьк та російському державному оборонному підприємству "Свердлов" у Дзержинську, Нижегородська область.
  • Влада Молдови ще не оголосила результати президентських виборів 20 жовтня і референдуму щодо Європейського Союзу (ЄС), але і вибори, і референдум подолали необхідний поріг явки виборців, щоб бути дійсними.
  • Російські джерела заявили 20 жовтня, що колишній віце-президент російської нафтової компанії ЮКОС Михайло Рогачов був знайдений мертвим, ймовірно, в результаті самогубства після падіння з вікна в Москві.
  • Українські війська нещодавно просунулися на північ від Суджі, а російські війська нещодавно незначно просунулися в районі Торецька і Селидового.

Курська область ISW
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