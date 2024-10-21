ISW: Украинские силы продвинулись к северу от Суджи
Понедельник, 21 октября 2024, 03:22
Украинские силы недавно продвинулись к северу от Суджи на фоне боев на главном участке фронта в Курской области.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на восток от Черкасского Поперечного (к северу от Суджи).
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Российские источники утверждают, что российские силы атаковали к северу от Суджи в районе Малой Локны и к юго-востоку от Суджи в районе Плехово, а украинские силы атаковали к юго-востоку от Кореневого в районе Кругленького и Леонидова.
Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что информация о захвате российскими войсками Плехово не подтверждена.
Ключевые выводы ISW за 20 октября:
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- В ночь с 19 на 20 октября украинские войска нанесли удары с беспилотников по авиабазе "Липецк-2" вблизи города Липецк и российскому государственному оборонному предприятию "Свердлов" в Дзержинске, Нижегородская область.
- Власти Молдовы еще не объявили результаты президентских выборов 20 октября и референдума по Европейскому Союзу (ЕС), но и выборы, и референдум преодолели необходимый порог явки избирателей, чтобы быть действительными.
- Российские источники заявили 20 октября, что бывший вице-президент российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Рогачев был найден мертвым, вероятно, в результате самоубийства после падения из окна в Москве.
- Украинские войска недавно продвинулись к северу от Суджи, а российские войска недавно незначительно продвинулись в районе Торецка и Селидово.