ISW: Украинские силы продвинулись к северу от Суджи

Украинские силы недавно продвинулись к северу от Суджи на фоне боев на главном участке фронта в Курской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на восток от Черкасского Поперечного (к северу от Суджи).

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Российские источники утверждают, что российские силы атаковали к северу от Суджи в районе Малой Локны и к юго-востоку от Суджи в районе Плехово, а украинские силы атаковали к юго-востоку от Кореневого в районе Кругленького и Леонидова.

Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что информация о захвате российскими войсками Плехово не подтверждена.

Ключевые выводы ISW за 20 октября:

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