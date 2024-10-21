ЗСУ за добу знешкодили 1710 окупантів та ворожу систему ППО
Понеділок, 21 жовтня 2024, 07:51
За добу російські окупанти втратили 1710 осіб, 64 бойові броньовані машини та систему протиповітряної оборони.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 680230 (+1710) осіб,
- танків ‒ 9071 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64) од,
- артилерійських систем – 19589 (+24) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 979 (+1) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2624 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3479 (+3).