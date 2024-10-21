ВСУ за сутки обезвредили 1710 оккупантов и вражескую систему ПВО
Понедельник, 21 октября 2024, 07:51
За сутки российские оккупанты потеряли 1710 человек, 64 боевые бронированные машины и систему противовоздушной обороны.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 680230 (+1710) человек,
- танков - 9071 (+24) ед,
- боевых бронированных машин - 18175 (+64) ед,
- артиллерийских систем - 19589 (+24) ед,
- РСЗО - 1232 (+0) ед,
- средства ПВО - 979 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17333 (+46),
- крылатые ракеты - 2624 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27034 (+47) ед,
- специальная техника - 3479 (+3).