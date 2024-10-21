У Харкові зросла кількість постраждалих після удару КАБами

Внаслідок удару по Харкову у неділю ввечері керованими авіабомбами по Харкову кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Джерело: ДСНС Харківщини у Facebook

Дослівно: "Вчора близько 22:00 під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

Також виникло два незначних осередки пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували.

На місці працювали психологи ДСНС, допомогли 10 людям.

РЕКЛАМА:

Що було раніше: У неділю ввечері російські війська завдали ударів по Харкову, внаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням, відомо про 12 постраждалих, з них одна дитина.