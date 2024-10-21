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У Харкові зросла кількість постраждалих після удару КАБами

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 жовтня 2024, 08:36
У Харкові зросла кількість постраждалих після удару КАБами
Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок удару по Харкову у неділю ввечері керованими авіабомбами по Харкову кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Джерело: ДСНС Харківщини у Facebook

Дослівно: "Вчора близько 22:00 під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова".

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Деталі: Повідомляється, що вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

 

Також виникло два незначних осередки пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували.

 

На місці працювали психологи ДСНС, допомогли 10 людям.

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Що було раніше: У неділю ввечері російські війська завдали ударів по Харкову, внаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням, відомо про 12 постраждалих, з них одна дитина.

Харківобстрілжертви
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