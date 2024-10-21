В Харькове возросло количество пострадавших после удара КАБами
В результате удара по Харькову в воскресенье вечером управляемыми авиабомбами по Харькову количество пострадавших возросло до 13 человек.
Источник: ГСЧС Харьковщины в Facebook
Дословно: "Вчера около 22:00 под ударами вражеских управляемых авиабомб оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура Харькова".
Детали: Сообщается, что взрывами повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили.
Также возникло два незначительных очага пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали.
На месте работали психологи ГСЧС, помогли 10 людям.
Что предшествовало: В воскресенье вечером российские войска нанесли удары по Харькову, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением, известно о 12 пострадавших.