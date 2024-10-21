В Харькове возросло количество пострадавших после удара КАБами

В результате удара по Харькову в воскресенье вечером управляемыми авиабомбами по Харькову количество пострадавших возросло до 13 человек.

Источник: ГСЧС Харьковщины в Facebook

Дословно: "Вчера около 22:00 под ударами вражеских управляемых авиабомб оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура Харькова".

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Детали: Сообщается, что взрывами повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили.

Также возникло два незначительных очага пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали.

На месте работали психологи ГСЧС, помогли 10 людям.

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Что предшествовало: В воскресенье вечером российские войска нанесли удары по Харькову, в результате чего возникли проблемы с электроснабжением, известно о 12 пострадавших.