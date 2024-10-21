В РФ ліквідували начштабу авіаційної ескадрильї, причетного до удару по ТЦ у Кременчуці

У російському селі Супонєво під Брянском знайшли мертвим з множинними травмами голови начальника штабу російської авіаційної ескадрильї, пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ, який причетний до удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці на Полтавщині, в результаті чого загинули 22 людини.

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "Вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села супонєво під брянском на росії знайшли труп воєнного злочинця Голєнкова Дмітрія Владіміровіча. Голєнков ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3".

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Деталі: Повідомляється, що воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Голєнков причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області.

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У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.

Також Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей.

За даним ГУР, тіло російського воєнного злочинця виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.