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В РФ ликвидировали начштаба авиационной эскадрильи, причастного к удару по ТЦ в Кременчуге

Станислав ПогориловПонедельник, 21 октября 2024, 09:17
В РФ ликвидировали начштаба авиационной эскадрильи, причастного к удару по ТЦ в Кременчуге
Фото: ГУР МОУ

В российском селе Супонево под Брянском нашли мертвым с множественными травмами головы начальника штаба российской авиационной эскадрильи, пилота 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ, который причастен к удару по ТЦ "Амстор" в Кременчуге на Полтавщине, в результате чего погибли 22 человека.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "Утром 20 октября 2024 года в яблоневом саду села Супонево под Брянском в России нашли труп военного преступника Голенкова Дмитрия Владимировича. Голенков - пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), который базируется на аэродроме "Шайковка" и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3".

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Детали: Сообщается, что военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Голенков причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области.

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В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

 Также Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибло 46 гражданских украинцев, среди них - 6 детей.

По данным ГУР, тело российского военного преступника обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

войнаРосcияразведка
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