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До Києва з візитом прибув глава Пентагону

"Українська правда", Уляна КричковськаПонеділок, 21 жовтня 2024, 09:19
До Києва з візитом прибув глава Пентагону
Ллойд Остін і посол США Бріджит Брінк. Фото: Соцмережі Остіна

До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим.

Джерело: Остін в соцмережі Х, "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні "залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті".

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Пряма мова Остіна: "Я повертаюся в Україну вчетверте, як міністр оборони, демонструючи, що США разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну".

Деталі: Як пишуть журналісти, Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати українські Сили оборони протягом наступного року.

"Візит міністра також стане моментом для нього, щоб "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни", – сказав високопоставлений посадовець оборони.

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Передісторія:

  • Нещодавно американський президент Джо Байден відвідав Берлін, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.
  • Напередодні стало відомо, що США готові надати Україні до $20 млрд в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

СШАвійна
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