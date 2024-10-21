До Києва з візитом прибув глава Пентагону

До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим.

Джерело: Остін в соцмережі Х, "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні "залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті".

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Пряма мова Остіна: "Я повертаюся в Україну вчетверте, як міністр оборони, демонструючи, що США разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну".

Деталі: Як пишуть журналісти, Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати українські Сили оборони протягом наступного року.

"Візит міністра також стане моментом для нього, щоб "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни", – сказав високопоставлений посадовець оборони.

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