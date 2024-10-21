В Киев с визитом прибыл глава Пентагона
В Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин для обсуждения дальнейшей поддержки Украины в условиях войны.
Источник: Остин в соцсети Х, "Европейская правда"
Детали: Отмечается, что Остин прибыл в Киев, поскольку будущее помощи США Украине "зависит от неизбежных президентских выборов в США, а Россия продолжает достигать небольших, но постоянных успехов на фронте".
Прямая речь Остина: "Я возвращаюсь в Украину в четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что США вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину".
Детали: Как пишут журналисты, Остин планирует встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать украинские Силы обороны в течение следующего года.
"Визит министра также станет моментом для него, чтобы "отступить" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны", – сказал высокопоставленный чиновник обороны.
Предыстория:
- Недавно американский президент Джо Байден посетил Берлин, чтобы обсудить вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании.
- Накануне стало известно, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.