В Киев с визитом прибыл глава Пентагона

В Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин для обсуждения дальнейшей поддержки Украины в условиях войны.

Источник: Остин в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что Остин прибыл в Киев, поскольку будущее помощи США Украине "зависит от неизбежных президентских выборов в США, а Россия продолжает достигать небольших, но постоянных успехов на фронте".

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Прямая речь Остина: "Я возвращаюсь в Украину в четвертый раз как министр обороны, демонстрируя, что США вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину".

Детали: Как пишут журналисты, Остин планирует встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать украинские Силы обороны в течение следующего года.

"Визит министра также станет моментом для него, чтобы "отступить" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны", – сказал высокопоставленный чиновник обороны.

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