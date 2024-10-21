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Сили ППО збили 59 БпЛА над Україною, 45 зникли з радарів, до 10 залишаються у повітрі

"Українська правда"Понеділок, 21 жовтня 2024, 10:11
Сили ППО збили 59 БпЛА над Україною, 45 зникли з радарів, до 10 залишаються у повітрі
Фото: повітряні сили

У ніч на 21 жовтня російські окупанти атакували Україну різними типами ракет і дронами, із яких 59 були збиті силами ППО, ще близько 10 БпЛА перебувають у повітрі – по них ведеться бойова робота.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Станом на 09:30 радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено 119 засобів повітряного нападу противника, серед яких одна балістична ракета "Іскандер-М", дві керовані авіаційні ракети Х-31П та Х-35, а також 116 ворожих БпЛА, запущених з територій Росії. Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

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Підтверджено збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

45 російських безпілотників – локаційно втрачено. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

В повітряному просторі України досі лишається до 10-ти ворожих БпЛА. Бойова робота триває.

ППОПовітряні сили ЗСУ
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