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Силы ПВО сбили 59 БпЛА над Украиной, 45 исчезли с радаров, до 10 остаются в воздухе

"Украинская правда"Понедельник, 21 октября 2024, 10:11
Силы ПВО сбили 59 БпЛА над Украиной, 45 исчезли с радаров, до 10 остаются в воздухе
Фото: воздушные силы

В ночь на 21 октября российские оккупанты атаковали Украину различными типами ракет и дронами, из которых 59 были сбиты силами ПВО, еще около 10 БпЛА находятся в воздухе – по ним ведется боевая работа.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: По состоянию на 09:30 радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено 119 средств воздушного нападения противника, среди которых одна баллистическая ракета "Искандер-М", две управляемые авиационные ракеты Х-31П и Х-35, а также 116 вражеских БпЛА, запущенных с территорий России. Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

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Подтверждено сбитие 59 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

45 российских беспилотников – локационно потеряно. Есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

В воздушном пространстве Украины до сих пор остается до 10-ти вражеских БпЛА. Боевая работа продолжается.

ПВОВоздушные силы ВСУ
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