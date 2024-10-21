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Росіяни завдали ракетного удару по центру Запоріжжя: 1 загиблий, 14 постраждалих – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 21 жовтня 2024, 10:55
Росіяни завдали ракетного удару по центру Запоріжжя: 1 загиблий, 14 постраждалих – ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Зранку, 21 жовтня, росіяни здійснили ракетний удар по центру міста Запоріжжя. З під завалів дістали тіло загиблого чоловіка, 14 постраждалих, пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури, зокрема дитячий садок.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, ДСНС

Пряма мова: "Росія нанесла черговий ракетний удар по центру міста Запоріжжя. Постраждала велика кількість цивільних об'єктів, в тому числі дитячий садочок, гуртожитки, одноповерхові та багатоповерхові будинки. Наразі відомо про 5 постраждалих, 5 госпіталізованих до медичних закладів".

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Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Дослівно ДСНС: "Частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі, що знаходились поруч".

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Деталі: Федоров повідомив, що 49-річний чоловік та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середнього ступеня важкості.

Двох людей рятувальники дістали з-під завалів.

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Понад десять одиниць рятувальної техніки наразі працює на місці.

Оновлено о 13:45: Федоров повідомив, що з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка, а кількість постраждалих збільшилася до 14 осіб.

Запоріжжяжертви
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