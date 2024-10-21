Россияне нанесли ракетный удар по центру Запорожья: 1 погибший, 14 пострадавших – ОВА

Утром, 21 октября, россияне осуществили ракетный удар по центру города Запорожье. Из под завалов достали тело погибшего мужчины, 14 постадавших, повреждено большое количество гражданской инфраструктуры, в частности детский сад.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, ГСЧС

Прямая речь: "Россия нанесла очередной ракетный удар по центру города Запорожье. Пострадало большое количество гражданских объектов, в том числе детские сады, общежития, одноэтажные и многоэтажные дома. Известно о 5 пострадавших, 5 госпитализированных в медицинские учреждения".

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Фото: Запорожская ОВА

Дословно ГСЧС: "Частично разрушено двухэтажное здание детского сада. Взрывной волной и обломками повреждены легковые автомобили, которые находились рядом".

Фото: ГСЧС

Детали: Федоров сообщил, что 49-летний мужчина и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней степени тяжести.

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Двоих людей спасатели достали из-под завалов.

Более десяти единиц спасательной техники сейчас работает на месте.

Обновлено в 13:45: Федоров сообщил, что из-под завалов достали тело погибшего мужчины, а количество пострадавших увеличилось до 14 человек.