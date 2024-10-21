Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли ракетный удар по центру Запорожья: 1 погибший, 14 пострадавших – ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 21 октября 2024, 10:55
Россияне нанесли ракетный удар по центру Запорожья: 1 погибший, 14 пострадавших – ОВА
Фото: Запорожская ОВА

Утром, 21 октября, россияне осуществили ракетный удар по центру города Запорожье. Из под завалов достали тело погибшего мужчины, 14 постадавших, повреждено большое количество гражданской инфраструктуры, в частности детский сад.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, ГСЧС 

Прямая речь: "Россия нанесла очередной ракетный удар по центру города Запорожье. Пострадало большое количество гражданских объектов, в том числе детские сады, общежития, одноэтажные и многоэтажные дома. Известно о 5 пострадавших, 5 госпитализированных в медицинские учреждения".

Реклама:
Фото: Запорожская ОВА
Фото: Запорожская ОВА

Дословно ГСЧС: "Частично разрушено двухэтажное здание детского сада. Взрывной волной и обломками повреждены легковые автомобили, которые находились рядом".

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Детали: Федоров сообщил, что 49-летний мужчина и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней степени тяжести.

РЕКЛАМА:

Двоих людей спасатели достали из-под завалов.

Более десяти единиц спасательной техники сейчас работает на месте.

Обновлено в 13:45: Федоров сообщил, что из-под завалов достали тело погибшего мужчины, а количество пострадавших увеличилось до 14 человек.

Запорожьежертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти

Все новости...
Запорожье
В Запорожье представитель ТЦК стрелял в воздух во время конфликта с жителем
Россияне ударили по центру Запорожья: 10 пострадавших, среди них дети
ВСУ ударили по тренировочному полигону оккупантов на Запорожье
Последние новости
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
16:04
Футбол"Динамо" – "Шахтер": Превью главного матча первого круга УПЛ
15:52
Цены на нефть могут упасть из-за сдержанности Израиля в ударах по Ирану
Все новости...
Реклама:
Реклама: