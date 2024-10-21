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Тисячі українців у полоні РФ: Київ розраховує на допомогу Ватикану та інших партнерів

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 жовтня 2024, 11:03
Тисячі українців у полоні РФ: Київ розраховує на допомогу Ватикану та інших партнерів
фото Getty Images

Україна розраховує на допомогу Святого престолу та всіх міжнародних партнерів для звільнення кожного з тисяч українців, які ще перебувають у російському полоні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Тортури, приниження та голод – те, через що наші українські люди проходять у російських тюрмах і таборах.

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Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації. Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей.

Разом з усіма у світі, хто поважає людське життя, мусимо зробити все, щоб звільнити кожного й кожну. Розраховуємо на допомогу Ватикану та всіх наших партнерів!".

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