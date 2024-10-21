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Тысячи украинцев в плену РФ: Киев рассчитывает на помощь Ватикана и других партнеров

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 октября 2024, 11:03
Тысячи украинцев в плену РФ: Киев рассчитывает на помощь Ватикана и других партнеров
фото Getty Images

Украина рассчитывает на помощь Святого престола и всех международных партнеров для освобождения каждого из тысяч украинцев, которые еще находятся в российском плену.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Пытки, унижения и голод - то, через что наши украинские люди проходят в российских тюрьмах и лагерях.

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Нам удалось вернуть домой 3767 украинцев и украинок. Почти все нуждались в длительном лечении и реабилитации. Россия незаконно удерживает еще тысячи наших людей и продолжает принудительное переселение детей.

Вместе со всеми в мире, кто уважает человеческую жизнь, должны сделать все, чтобы освободить каждого и каждую. Рассчитываем на помощь Ватикана и всех наших партнеров!".

пленныеправа человекавойнаЗеленский
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