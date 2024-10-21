Ракетна небезпека: по всій країні оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГа
Понеділок, 21 жовтня 2024, 12:24
На всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.
Джерело: онлайн "Мапа тривог України" та Повітряні сили ЗСУ у соцмережах
Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!"
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Оновлено: Приблизно за пів години, об 12:49 Повітряні сили сповістили про відбій загрози.
Передісторія:
- Зранку, 21 жовтня, росіяни здійснили ракетний удар по центру міста Запоріжжя. 7 людей отримали поранення, пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури, зокрема дитячий садок.