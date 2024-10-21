Ракетная опасность: по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГа
Понедельник, 21 октября 2024, 12:24
На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.
Источник: онлайн "Карта тревог Украины" и Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Дословно ПС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К из Астрахани!"
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Обновлено: Примерно через полчаса, в 12:49 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.
Предыстория:
- Утром, 21 октября, россияне осуществили ракетный удар по центру города Запорожье. 7 человек получили ранения, повреждено большое количество гражданской инфраструктуры, в частности детский сад.