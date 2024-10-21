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Ракетная опасность: по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГа

Анастасия ПроцПонедельник, 21 октября 2024, 12:24
Ракетная опасность: по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГа
КАРТА: ALERTS.IN.UA

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

Источник: онлайн "Карта тревог Украины" и Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Дословно ПС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К из Астрахани!"

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Обновлено: Примерно через полчаса, в 12:49 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Предыстория:

воздушная тревога
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