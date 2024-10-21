Міноборони допустило до експлуатації український багі "Варан"

Міноборони допустило до постачання багі українського виробництва "Варан", який будуть використовувати для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Цей транспортний засіб підвищеної прохідності будуть використовувати для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо.

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"Варан" спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач".

Деталі: Двомісний "Варан" важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. На піску багі розвиває швидкість понад 100 км/год. Ємності бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям. Під час тестувань багі жодного разу не перекинувся.

Більшість вузлів, агрегатів, механізмів – це комплектуючі популярних світових автовиробників.

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"Варан" проєктував інженер, який має багаторічний досвід з ремонту і експлуатації автомобілів. Вимоги до транспортного засобу йому називали військові: швидкий, маневровий, ремонтопридатний, максимально низький, висока прохідність.