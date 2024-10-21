Минобороны допустило к эксплуатации украинский багги "Варан"

Минобороны допустило к поставке багги украинского производства "Варан", который будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов.

Источник Минобороны

Дословно: "Это транспортное средство повышенной проходимости будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и тому подобное.

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"Варан" спроектировали и изготовили на украинском предприятии. Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации. На багги установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач".

Детали: Двухместный "Варан" весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг. На песке багги развивает скорость более 100 км/ч. Емкости бака хватает на 200 км пути по тяжелому бездорожью. Во время тестирований багги ни разу не перевернулся.

Большинство узлов, агрегатов, механизмов - это комплектующие популярных мировых автопроизводителей.

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"Варан" проектировал инженер, который имеет многолетний опыт по ремонту и эксплуатации автомобилей. Требования к транспортному средству ему называли военные: быстрый, маневренный, ремонтопригодный, максимально низкий, высокая проходимость.