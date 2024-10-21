Сибіга говорив з главою МЗС Туреччини про План перемоги і повернення полонених

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у понеділок в Анкарі обговорив "план перемоги", "формулу миру" та звільнення українських військовополонених.

Джерело: міністр на пресконференції під час візиту до Туреччини, "Європейська правда"

Деталі: Сибіга підкреслив, що Туреччина – стратегічний партнер України, з яким вона прагне розвивати дружні відносини.

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За його словами, на переговорах із турецьким колегою він відзначив важливість уникнення конкуренції мирних ініціатив та розколу світу на блоки. "Я переконаний, що Туреччина здатна відіграти в цьому важливу роль", – сказав міністр.

Він додав, що поінформував турецького колегу про "план перемоги" президента Володимира Зеленського.

"Важливо розуміти, що це не заміна "формули миру", а практичний інструмент її втілення", – наголосив Сибіга.

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Також на зустрічі обговорили зусилля для забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, оборонну взаємодію, відбудову України та звільнення військовополонених.

"Ми також обговорили надання сприяння турецької сторони у звільненні військовополонених з російського полону, у тому числі кримських татар", – додав Сибіга.

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