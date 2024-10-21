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Сибига говорил с главой МИД Турции о Плане победы и возвращении пленных

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 21 октября 2024, 13:42
Сибига говорил с главой МИД Турции о Плане победы и возвращении пленных
АНДРЕЙ СИБИГА, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в понедельник в Анкаре обсудил "план победы", "формулу мира" и освобождение украинских военнопленных.

Источник: министр на пресс-конференции во время визита в Турцию, "Европейская правда"

Детали: Сибига подчеркнул, что Турция – стратегический партнер Украины, с которым она стремится развивать дружеские отношения.

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По словам министра, на переговорах с турецким коллегой он отметил важность избежания конкуренции мирных инициатив и раскола мира на блоки. "Я убежден, что Турция способна сыграть в этом важную роль", – сказал министр.

Он добавил, что проинформировал турецкого коллегу о "плане победы" президента Владимира Зеленского.

"Важно понимать, что это не замена "формулы мира", а практический инструмент ее воплощения", – подчеркнул Сибига.

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Также на встрече обсудили усилия для обеспечения свободы судоходства в Черном море, оборонное взаимодействие, восстановление Украины и освобождение военнопленных.

"Мы также обсудили оказание содействия турецкой стороны в освобождении военнопленных из российского плена, в том числе крымских татар", – добавил Сибига.

Напомним:

  • Помимо переговоров с главой МИД Турции в Анкаре Сибига планирует также встретиться с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.
  • В Стамбуле Сибига проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку SAHA EXPO 2024, где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями.

ТурцияМИДпленные
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