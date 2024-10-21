Сибига говорил с главой МИД Турции о Плане победы и возвращении пленных
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в понедельник в Анкаре обсудил "план победы", "формулу мира" и освобождение украинских военнопленных.
Источник: министр на пресс-конференции во время визита в Турцию, "Европейская правда"
Детали: Сибига подчеркнул, что Турция – стратегический партнер Украины, с которым она стремится развивать дружеские отношения.
По словам министра, на переговорах с турецким коллегой он отметил важность избежания конкуренции мирных инициатив и раскола мира на блоки. "Я убежден, что Турция способна сыграть в этом важную роль", – сказал министр.
Он добавил, что проинформировал турецкого коллегу о "плане победы" президента Владимира Зеленского.
"Важно понимать, что это не замена "формулы мира", а практический инструмент ее воплощения", – подчеркнул Сибига.
Также на встрече обсудили усилия для обеспечения свободы судоходства в Черном море, оборонное взаимодействие, восстановление Украины и освобождение военнопленных.
"Мы также обсудили оказание содействия турецкой стороны в освобождении военнопленных из российского плена, в том числе крымских татар", – добавил Сибига.
Напомним:
- Помимо переговоров с главой МИД Турции в Анкаре Сибига планирует также встретиться с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.
- В Стамбуле Сибига проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку SAHA EXPO 2024, где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями.