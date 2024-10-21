Глава Пентагону оголосив про пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів

Глава Пентагону міністр оборони США Ллойд Остін в ході свого візиту до Києва оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правда", Укрінформ

Деталі: Остін зробив оголошення про новий пакет допомоги під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", – зазначив Остін.

У понеділок Остін прибув до Києва із неанонсованим візитом.

Нещодавно американський президент Джо Байден відвідав Берлін, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

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Повідомляли також, що США готові надати Україні до $20 млрд в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів.