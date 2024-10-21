Глава Пентагона объявил о пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Источник: "Европейская правда", Укринформ

Детали: Остин сделал объявление о новом пакете помощи во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 млн долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", – отметил Остин.

В понедельник Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Недавно американский президент Джо Байден посетил Берлин, чтобы обсудить вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

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Сообщали также, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.