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Пентагон розповів, що входить до нового пакета допомоги Україні на $400 млн

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 21 жовтня 2024, 17:54
Пентагон розповів, що входить до нового пакета допомоги Україні на $400 млн
Зеленський та Остін. фото ОП

В американському оборонному відомстві повідомили, що новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, про який глава Пентагону Ллойд Остін оголосив під час візиту до Києва 21 жовтня, включає додаткові боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на лист Пентагону, розісланому ЗМІ

Деталі: Пакет включає зокрема:

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  • боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;
  • протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери М113; 
  • супутникові засоби зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • обладнання для захисту критичної національної інфраструктури; 
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Що передувало: У понеділок 21 жовтня Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом. Глава В ході свого візиту до Києва він оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ході зустрічі з Остіном обговорювались питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.

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