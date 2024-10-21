Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон рассказал, что входит в новый пакет помощи Украине на $400 млн

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 21 октября 2024, 17:54
Пентагон рассказал, что входит в новый пакет помощи Украине на $400 млн
Зеленский и Остин. фото ОП

В американском оборонном ведомстве сообщили, что новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов, о котором глава Пентагона Ллойд Остин объявил во время визита в Киев 21 октября, включает дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо Пентагона, разосланном СМИ

Детали: Пакет включает, в частности:

Реклама:
  • боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;
  • противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • бронетранспортеры М113;
  • спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
  • оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировку.

Что предшествовало: В понедельник 21 октября Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. В ходе своего визита в Киев он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.

помощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии

Еврокомиссия приветствовала консенсус в G7 по $50 млрд для Украины и назвала вклад ЕС

Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и объяснения

Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных

Франция и Германия скептичны относительно плана преодоления вето Венгрии на помощь Украине – СМИ

В Грузии стартовали парламентские выборы, они могут стать решающими для страны

Все новости...
помощь Украине
Глава Пентагона объявил о пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов
Зеленский призвал партнеров к честной реакции на вступление КНДР в войну
США согласились внести свою долю до $20 млрд в рамках кредита G7 Украине - СМИ
Последние новости
18:05
Футбол"Александрия" обыграла "Ингулец" и вышла в лидеры, Паламарчук отразил пенальти в третьем матче подряд
17:58
На Ровенщине от взрыва гранаты погибли переселенцы с Луганщины
17:56
В партии власти Грузии уже заявляют о победе, но зовут сторонников на участки
17:55
Как научиться вовремя ложиться спать: 9 советов от ученых
17:49
Россияне убили еще двух человек на Херсонщине
17:36
Возле одного из избирательных участков Тбилиси произошла массовая драка
17:23
Встреча Гутерриша с Путиным противоречит линии ООН по поддержке МУС – постпред Украины
17:05
Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии
17:05
"Нацелился" на 3500 детей: в Ирландии мужчину осудили за сексуальное насилие в интернете
17:03
ФутболЭль Класико: история великого противостояния "Реала" и "Барселоны"
Все новости...
Реклама:
Реклама: