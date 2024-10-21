Пентагон рассказал, что входит в новый пакет помощи Украине на $400 млн
В американском оборонном ведомстве сообщили, что новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов, о котором глава Пентагона Ллойд Остин объявил во время визита в Киев 21 октября, включает дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо Пентагона, разосланном СМИ
Детали: Пакет включает, в частности:
- боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;
- противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры М113;
- спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
- оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировку.
Что предшествовало: В понедельник 21 октября Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. В ходе своего визита в Киев он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.