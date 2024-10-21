Блінкен відвідає Близький Схід у пошуках миру для Гази та Лівана

Державний секретар США Ентоні Блінкен 21 жовтня вирушає з візитом на Близький Схід з метою просування миру у Смузі Гази та Лівані.

Джерело: заява речника Держдепу Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Блінкен планує відвідати Ізраїль, а також інші країни регіону, де обговорюватиме важливість припинення війни в Газі, звільнення всіх заручників і полегшення страждань палестинського народу.

Реклама:

Він також обговорить необхідність досягнення дипломатичного врегулювання конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою" у Лівані.

Держсекретар планує підтвердити прихильність США до співпраці з партнерами по всьому регіону з метою деескалації напруженості та забезпечення тривалої стабільності.

За даними ЗМІ, США можуть провести переговори з офіційними особами Лівану щодо припинення вогню з Ізраїлем, а для цього спецпредставник США прибуде до Бейруту.

РЕКЛАМА:

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон у розмові з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу закликав "якнайшвидше встановити режим припинення вогню" в Лівані.