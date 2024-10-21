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Блинкен посетит Ближний Восток в поисках мира для Газы и Ливана

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПонедельник, 21 октября 2024, 18:33
Блинкен посетит Ближний Восток в поисках мира для Газы и Ливана
Энтони Блинкен. Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 21 октября отправляется с визитом на Ближний Восток с целью продвижения мира в Полосе Газы и Ливане.

Источник: заявление представителя Госдепа Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда"

Детали: Блинкен планирует посетить Израиль, а также другие страны региона, где будет обсуждать важность прекращения войны в Газе, освобождение всех заложников и облегчение страданий палестинского народа.

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Он также обсудит необходимость достижения дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.

Госсекретарь планирует подтвердить приверженность США сотрудничеству с партнерами по всему региону с целью деэскалации напряженности и обеспечения длительной стабильности.

По данным СМИ, США могут провести переговоры с официальными лицами Ливана о прекращении огня с Израилем, а для этого спецпредставитель США прибудет в Бейрут.

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В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху призвал "как можно быстрее установить режим прекращения огня" в Ливане.

СШАБлинкенСектор ГазаЛиван
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