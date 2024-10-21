Росіяни обстріляли Покровський район на Донеччині: 3 загиблих, 2 поранених
Понеділок, 21 жовтня 2024, 19:08
Російська армія 21 жовтня обстріляла Покровський район на Донеччині, унаслідок цього загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон".
Реклама:
Деталі: Ще одна людина загинула і одна поранена у Кураховому. Там також пошкоджена 5-поверхівка і адмінбудівля.