Росіяни обстріляли Покровський район на Донеччині: 3 загиблих, 2 поранених

Російська армія 21 жовтня обстріляла Покровський район на Донеччині, унаслідок цього загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон".

Реклама:

фото - вадим філашкін

фото - вадим філашкін

Деталі: Ще одна людина загинула і одна поранена у Кураховому. Там також пошкоджена 5-поверхівка і адмінбудівля.