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Росіяни обстріляли Покровський район на Донеччині: 3 загиблих, 2 поранених

Тетяна ОлійникПонеділок, 21 жовтня 2024, 19:08
Росіяни обстріляли Покровський район на Донеччині: 3 загиблих, 2 поранених
фото - вадим філашкін

Російська армія 21 жовтня обстріляла Покровський район на Донеччині, унаслідок цього загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон".

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фото - вадим філашкін
 
фото - вадим філашкін

Деталі: Ще одна людина загинула і одна поранена у Кураховому. Там також пошкоджена 5-поверхівка і адмінбудівля.

Донецька областьвійнаобстріл
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