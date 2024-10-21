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Россияне обстреляли Покровский район в Донецкой области: 3 погибших, 2 раненых

Татьяна ОлейникПонедельник, 21 октября 2024, 19:08
Россияне обстреляли Покровский район в Донецкой области: 3 погибших, 2 раненых
фото - вадим филашкин

Российская армия 21 октября обстреляла Покровский район Донецкой области, в результате этого погибли три человека, еще двое получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Прямая речь: "В Мирнограде 2 погибших и 1 раненый, повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон".

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фото - вадим филашкин
 
фото - вадим филашкин

Детали: Еще один человек погиб и один ранен в Курахово. Там также повреждена 5-этажка и админздание.

Донецкая областьвойнаобстрел
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