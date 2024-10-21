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Молдова на референдумі обрала вступ до ЄС: порахували 100% бюлетенів

Христина Бондарєва, Євген КізіловПонеділок, 21 жовтня 2024, 19:12
Молдова на референдумі обрала вступ до ЄС: порахували 100% бюлетенів
фото: Getty Images

Центральна виборча комісія Молдови опублікувала попередні результати підрахунку 100% бюлетенів з референдуму щодо бажання країни вступити в Євросоюз. Тих, хто хоче в ЄС, виявилося на 13 596 більше.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Згідно з опублікованими даними, позитивну відповідь щодо внесення у конституцію положення про європейське майбутнє Молдови дали 50,46% виборців або 751 235 осіб, а негативну – 49,54%  або 737 639 осіб.

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Таким чином розрив між кількістю бюлетенів прихильників євроінтеграції та тих, хто виступив проти, склав 13 596.

 
Скриншот із сайту ЦВК Молдови

Тепер в основному законі Молдови з’являться норми про її європейську інтеграцію.

Водночас звертає увагу те, цей позитивний результат забезпечила діаспора. Натомість мешканці Молдови виступили проти зближення країни з ЄС.

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Зокрема, після підрахунку даних з 85% дільниць, в основному розташованих у межах країни, підтримка відповіді "так" лише трохи перевищила 45%. Результат змістився на користь євроінтеграторів лише після того, як почали надходити дані із закордонних дільниць, де проживає проєвропейськи налаштоване населення.

Навіть у столиці Кишиневі проти європейського майбутнього виступили 44% виборців, тобто майже половина жителів. У найбільш проросійському регіоні Гагаузії негативних відповідей було 95%.

За кордоном 76,96% виборців або 181 254 громадян висловились на підтримку пункту про європейську інтеграцію в конституції, а проти були 23,04% виборців або 54 249 громадян.

Загалом свої голоси на референдумі віддали 1 488 874 громадян. Поставлене запитання звучало так: "Ви підтримуєте внесення змін до конституції для приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу?".

Референдум у Молдові проходив разом із першим туром президентських виборів, де чинна глава держави Мая Санду перемогла, однак наступний президент буде визначений у другому турі.

Читайте також: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.

МолдоваЄСреферендум
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