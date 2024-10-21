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Молдова на референдуме выбрала вступление в ЕС: подсчитали 100% бюллетеней

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПонедельник, 21 октября 2024, 19:12
Молдова на референдуме выбрала вступление в ЕС: подсчитали 100% бюллетеней
фото: Getty Images

Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала предварительные результаты подсчета 100% бюллетеней с референдума о желании страны вступить в Евросоюз. Тех, кто хочет в ЕС, оказалось на 13 596 больше.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Согласно опубликованным данным, положительный ответ о внесении в конституцию положения о европейском будущем Молдовы дали 50,46% избирателей или 751 235 человек, а отрицательный – 49,54% или 737 639 человек.

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Таким образом разрыв между количеством бюллетеней сторонников евроинтеграции и тех, кто выступил против, составил 13 596.

 
Скриншот с сайта ЦИК Молдовы

Теперь в основном законе Молдовы появятся нормы о ее европейской интеграции.

В то же время обращает внимание то, этот положительный результат обеспечила диаспора. Зато жители Молдовы выступили против сближения страны с ЕС.

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В частности, после подсчета данных с 85% участков, в основном расположенных в пределах страны, поддержка ответа "да" лишь немного превысила 45%. Результат сместился в пользу евроинтеграторов только после того, как начали поступать данные с зарубежных участков, где проживает проевропейски настроенное население.

Даже в столице Кишиневе против европейского будущего выступили 44% избирателей, то есть почти половина жителей. В наиболее пророссийском регионе Гагаузии отрицательных ответов было 95%.

За рубежом 76,96% избирателей или 181 254 граждан высказались в поддержку пункта о европейской интеграции в конституции, а против были 23,04% избирателей или 54 249 граждан.

В общем свои голоса на референдуме отдали 1 488 874 граждан. Поставленный вопрос звучал так: "Вы поддерживаете внесение изменений в конституцию для присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?".

Референдум в Молдове проходил вместе с первым туром президентских выборов, где Майя Санду победила, однако следующий президент будет определен во втором туре.

Читайте также: Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.

МолдоваЕСреферендум
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