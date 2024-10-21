Друзі заступника Кличка заволоділи низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві – Bihus.Info

Двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва – Олександр Поштарюк і Андрій Стеценко – через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Як з'ясували журналісти, перед тим як почати отримувати у власність комунальне майно Поштарюк та Стеценко допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло.

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Поштарюк – земляк Прокопіва з Івано-Франківська, багато років працював у компаніях дружини та тестя політика найманим співробітником. Водночас, допомагав родині Прокопіва з нерухомістю та авто. Наприклад, у 2018 році допоміг Прокопіву стати власником маєтку на 600 кв. м в котеджному містечку "Коник".

Згодом компанії, співвласником яких є Поштарюк, почали отримувати у власність комунальне майно. Зокрема ТОВ "Бенефіс-Інвест", щойно до складу власників зайшов друг Прокопіва, викупило в міста офісне приміщення на понад 300 кв. м в центрі міста по вул. Тарасівській за ціною, в кілька разів нижчою, ніж наразі продається комерційна нерухомість у схожих будинках по цій же вулиці.

Окрім того, Поштарюк є співвласником будівлі на 170 кв. м на ВДНГ. Раніше вона належала комунальному підприємству.

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Що ж стосується Стеценка, то з 2018 року його дружина працює в секретаріаті Київради, який раніше очолював Прокопів. Стеценки, як і Прокопіви з Поштарюком, переїхали до Києва з Івано-Франківська. Тут вони багато років винаймали квартиру у фірми тестя Прокопіва. А свій ФОП Стеценко зареєстрував і досі тримає в квартирі Поштарюка.

Як і Поштарюк, Стеценко допоміг Прокопівим отримати у власність елітну нерухомість за копійки. Спершу він інвестував від свого імені в будівництво ЖК Signature, за нез’ясованих обставин придбавши квартиру по ціні в чотири рази нижче ринкової, а потім за цю ж ціну продав права на квартиру фірмі дружини Прокопіва. Наразі ЖК Signature – найдорожчий ЖК Києва.

При цьому Стеценко також виявився власником нерухомості, яку перед цим вивели з комунальної власності. Зокрема будівлі на 460 кв. м на Трухановому острові. Сама будівля – давно занедбане приміщення ресторану, але стоїть воно на 2 гектарах землі з виходом на пляж. Цю будівлю просили передати під реабілітаційний центр для АТО-вців, але міська рада вирішила її продати.

Також Стеценко став співвласником шматка промзони на Солом’янці: йдеться про понад пів гектара, на яких розташовані близько 800 кв. м нерухомості. Наразі там СТО, шиномонтаж, гаражів і т.д., однак потенційно це перспективна ділянка під забудову, наприклад ЖК. Половину цієї фірми на Стеценка переписали прямо в процесі оформлення оренди земельної ділянки в Київраді. Пізніше частку Стеценка переписали на Поштарюка.

Крім того, Стеценко є співвласником будівлі площею 230 кв. м по вул. Якубовського на Теремках. Вона стоїть поруч із новими ЖК і має вихід до озера. Ділянку під нею вже перевели в цільове призначення "для будівництва ринкової інфраструктури".

Довідково: Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції "Європейська солідарність". Півтора роки очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021). За 10 років Прокопіва на топ-посадах активи чиновника і близьких йому людей по кількості і по якості зробили космічний ривок.

Нагадаємо: Раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина Володимира Прокопіва скупила купу нерухомості по всьому Києву.