Друзья зама Кличко завладели рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве – Bihus.Info

Двое друзей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива – Александр Поштарюк и Андрей Стеценко – через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, которые ранее принадлежали городу.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Как выяснили журналисты, перед тем как начать получать в собственность коммунальное имущество Поштарюк и Стеценко помогли семье Прокопива по дешевке получить элитное жилье.

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Поштарюк – земляк Прокопива из Ивано-Франковска, много лет работал в компаниях жены и тестя политика наемным сотрудником. В то же время, помогал семье Прокопива с недвижимостью и авто. Например, в 2018 году помог Прокопиву стать владельцем имения на 600 кв. м в коттеджном городке "Коник".

Впоследствии компании, совладельцем которых является Поштарюк, начали получать в собственность коммунальное имущество. В частности ООО "Бенефис-Инвест", как только в состав владельцев зашел друг Прокопива, выкупило у города офисное помещение на более 300 кв. м в центре города по ул. Тарасовской по цене, в несколько раз ниже, чем сейчас продается коммерческая недвижимость в похожих домах по этой же улице.

Кроме того, Поштарюк является совладельцем здания на 170 кв. м на ВДНХ. Ранее оно принадлежало коммунальному предприятию.

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Что же касается Стеценко, то с 2018 года его жена работает в секретариате Киевсовета, который ранее возглавлял Прокопив. Стеценко, как и Прокопивы с Поштарюком, переехали в Киев из Ивано-Франковска. Здесь они много лет снимали квартиру у фирмы тестя Прокопива. А свой ФЛП Стеценко зарегистрировал и до сих пор держит в квартире Поштарюка.

Как и Поштарюк, Стеценко помог Прокопивым получить в собственность элитную недвижимость за копейки. Сначала он инвестировал от своего имени в строительство ЖК Signature, при невыясненных обстоятельствах приобретя квартиру по цене в четыре раза ниже рыночной, а затем за эту же цену продал права на квартиру фирме жены Прокопива. Сейчас ЖК Signature – самый дорогой ЖК Киева.

При этом Стеценко также оказался владельцем недвижимости, которую перед этим вывели из коммунальной собственности. В частности здания на 460 кв. м на Трухановом острове. Само здание - давно заброшенное помещение ресторана, но стоит оно на 2 гектарах земли с выходом на пляж. Это здание просили передать под реабилитационный центр для АТО-вцев, но городской совет решил его продать.

Также Стеценко стал совладельцем куска промзоны на Соломенке: речь идет о более чем полгектара, на которых расположены около 800 кв. м недвижимости. Сейчас там СТО, шиномонтаж, гаражи и т.д., однако потенциально это перспективный участок под застройку, например ЖК. Половину этой фирмы на Стеценко переписали прямо в процессе оформления аренды земельного участка в Киевсовете. Позже долю Стеценко переписали на Поштарюка.

Кроме того, Стеценко является совладельцем здания площадью 230 кв. м по ул. Якубовского на Теремках. Оно стоит рядом с новыми ЖК и имеет выход к озеру. Участок под ним уже перевели в целевое назначение "для строительства рыночной инфраструктуры".

Справка: Владимир Прокопив – депутат Киевсовета с 2014 года, глава фракции "Европейская солидарность". Полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также был секретарем городского совета (2015-2019), а позже стал одним из заместителей Виталия Кличко (с 2021). За 10 лет Прокопива на топ-должностях активы чиновника и близких ему людей по количеству и по качеству сделали космический рывок.

Напомним: Ранее журналисты-расследователи выяснили, что семья Владимира Прокопива скупила множество объектов недвижимости по всему Киеву.