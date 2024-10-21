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Зеленський: США дадуть $800 млн на виробництво дронів в Україні

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 21 жовтня 2024, 20:56
Зеленський: США дадуть $800 млн на виробництво дронів в Україні
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати виділять 800 мільйонів доларів для фінансування виробництва дронів в Україні.

Джерело: Зеленський сказав у вечірньому зверненні, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У зверненні Зеленський розповів про переговори з шефом Пентагону Ллойдом Остіном, який перебував із візитом у Києві, та згадав оголошений пакет допомоги на 400 мільйонів доларів.

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"Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде", – додав він.

Також, сказав глава держави, з Остіном він обговорив реалізацію українського "плану перемоги" – "конкретні кроки, які можуть реалізувати пункти "плану".

"Ми потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії", – зазначив Зеленський.

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У понеділок Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом. Глава В ході свого візиту до Києва він оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ході зустрічі з Остіном обговорювались питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.

СШАУкраїнабезпілотникивиробництво
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