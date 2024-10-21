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Зеленский: США дадут $800 млн на производство дронов в Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 21 октября 2024, 20:56
Зеленский: США дадут $800 млн на производство дронов в Украине
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выделят 800 миллионов долларов для финансирования производства дронов в Украине.

Источник: Зеленский сказал в вечернем обращении, сообщает "Европейская правда"

Детали: В обращении Зеленский рассказал о переговорах с шефом Пентагона Ллойдом Остином, который находился с визитом в Киеве, и вспомнил объявленный пакет помощи на 400 миллионов долларов.

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"Готовится и еще отдельный пакет – финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы несмотря на любые угрозы политического характера в мире Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет", – добавил он.

Также, сказал глава государства, с Остином он обсудил реализацию украинского "плана победы" – "конкретные шаги, которые могут реализовать пункты „плана".

"Мы нуждаемся в решимости партнеров, и особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке России", – отметил Зеленский.

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В понедельник Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Глава В ходе своего визита в Киев он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.

СШАУкраинабеспилотникипроизводство
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