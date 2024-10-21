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Російські війська з дрона атакували "швидку" у Херсоні, є поранені

Тетяна ОлійникПонеділок, 21 жовтня 2024, 22:30
Російські війська з дрона атакували швидку у Херсоні, є поранені
Фото - Getty Images

Російська армія скинула вибуховий пристрій з БпЛА на бригаду швидкої допомоги, яка прибула на виклик до хворого. Поранені двоє працівників.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА на бригаду "екстренки", що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі.

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Поранення дістали двоє працівників. Це чоловіки, 44 та 47 років. У них вибухові травми та контузії, а також уламкові поранення ніг".

Деталі: Також близько восьмої години вечора російські військові атакували з дрона цивільного у Дніпровському районі Херсона.

В момент удару 48-річний чоловік перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна.

Херсонвійна
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