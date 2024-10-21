Российские войска с дрона атаковали "скорую" в Херсоне, есть раненые
Понедельник, 21 октября 2024, 22:30
Российская армия сбросила взрывное устройство с БпЛА на бригаду скорой помощи, которая прибыла на вызов к больному. Ранены двое работников.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Враг сбросил взрывное устройство с БПЛА на бригаду "экстренки", прибывшую на вызов к больному в Днепровском районе.
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Ранения получили двое работников. Это мужчины, 44 и 47 лет. У них взрывные травмы и контузии, а также осколочные ранения ног".
Детали: Также около восьми часов вечера российские военные атаковали с дрона гражданского в Днепровском районе Херсона.
В момент удара 48-летний мужчина находился на улице. Он получил взрывную травму и осколочное ранение бедра.