Российские войска с дрона атаковали "скорую" в Херсоне, есть раненые

Российская армия сбросила взрывное устройство с БпЛА на бригаду скорой помощи, которая прибыла на вызов к больному. Ранены двое работников.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Враг сбросил взрывное устройство с БПЛА на бригаду "экстренки", прибывшую на вызов к больному в Днепровском районе.

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Ранения получили двое работников. Это мужчины, 44 и 47 лет. У них взрывные травмы и контузии, а также осколочные ранения ног".

Детали: Также около восьми часов вечера российские военные атаковали с дрона гражданского в Днепровском районе Херсона.

В момент удара 48-летний мужчина находился на улице. Он получил взрывную травму и осколочное ранение бедра.