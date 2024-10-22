Президент ОАЕ сказав Путіну, що готовий докласти "зусилля з пошуку миру в Україні"
Вівторок, 22 жовтня 2024, 00:20
Президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян заявив у понеділок очільнику Росії Володимиру Путіну, що він готовий підтримати зусилля з пошуку миру в Україні.
Джерело: Reuters
Деталі: Путін зустрівся з шейхом Мухаммедом на неформальних переговорах у неділю, які тривали до півночі в його підмосковній резиденції.
Реклама:
Пряма мова: "Ми продовжуємо докладати зусиль для посередництва в обміні полоненими.
І я запевняю вас, що ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Ми готові докласти будь-яких зусиль для врегулювання криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін".
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- У травні стало відомо, що Сполучені Штати, Велика Британія і Європейський Союз тиснуть на Об'єднані Арабські Емірати щодо боротьби з фірмами, які допомагають РФ обходити санкції.
- Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з Росією і стали закривати компаніям і фізособам рахунки.