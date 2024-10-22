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Президент ОАЕ сказав Путіну, що готовий докласти "зусилля з пошуку миру в Україні"

Олена ІвашківВівторок, 22 жовтня 2024, 00:20
Президент ОАЕ сказав Путіну, що готовий докласти зусилля з пошуку миру в Україні
Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян та Володимир Путін

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян заявив у понеділок очільнику Росії Володимиру Путіну, що він готовий підтримати зусилля з пошуку миру в Україні.

Джерело: Reuters

Деталі: Путін зустрівся з шейхом Мухаммедом на неформальних переговорах у неділю, які тривали до півночі в його підмосковній резиденції.

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Пряма мова: "Ми продовжуємо докладати зусиль для посередництва в обміні полоненими.

І я запевняю вас, що ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Ми готові докласти будь-яких зусиль для врегулювання криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін".

Передісторія: 

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  • У травні  стало відомо, що Сполучені Штати, Велика Британія і Європейський Союз тиснуть на Об'єднані Арабські Емірати щодо боротьби з фірмами, які допомагають РФ обходити санкції.
  • Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з Росією і стали закривати компаніям і фізособам рахунки.

ПутінОАЕ
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