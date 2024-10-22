Президент ОАЭ сказал Путину, что готов приложить "усилия для поиска мира в Украине"
Вторник, 22 октября 2024, 00:20
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нагаян заявил в понедельник главе России Владимиру Путину, что он готов поддержать усилия по поиску мира в Украине.
Источник: Reuters
Детали: Путин встретился с шейхом Мухаммедом на неформальных переговорах в воскресенье, которые продолжались до полуночи в его подмосковной резиденции.
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Прямая речь: "Мы продолжаем прилагать усилия для посредничества в обмене пленными.
И я уверяю вас, что мы будем продолжать работать в этом направлении. Мы готовы приложить любые усилия для урегулирования кризисов и в интересах мира, в интересах обеих сторон".
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