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Президент ОАЭ сказал Путину, что готов приложить "усилия для поиска мира в Украине"

Алена ИвашкивВторник, 22 октября 2024, 00:20
Президент ОАЭ сказал Путину, что готов приложить усилия для поиска мира в Украине
Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и Владимир Путин

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нагаян заявил в понедельник главе России Владимиру Путину, что он готов поддержать усилия по поиску мира в Украине.

Источник: Reuters

Детали: Путин встретился с шейхом Мухаммедом на неформальных переговорах в воскресенье, которые продолжались до полуночи в его подмосковной резиденции.

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Прямая речь: "Мы продолжаем прилагать усилия для посредничества в обмене пленными.

И я уверяю вас, что мы будем продолжать работать в этом направлении. Мы готовы приложить любые усилия для урегулирования кризисов и в интересах мира, в интересах обеих сторон".

Источник:

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  • Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета.

ПутинОАЭ
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